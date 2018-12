மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி முத்தநாடுமந்தில் தோடர் இன மக்களின் ‘மொர்பர்த்’ பண்டிகை கொண்டாட்டம் + "||" + 'Morburt' celebration of the Thodar people in Ooty Muthathamanamand

ஊட்டி முத்தநாடுமந்தில் தோடர் இன மக்களின் ‘மொர்பர்த்’ பண்டிகை கொண்டாட்டம்