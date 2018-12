மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது நீர்த்தேக்க பகுதிகளில் விவசாய பணிகள் தொடக்கம் காட்டுப்பன்றிகளை விரட்ட கோரிக்கை + "||" + The Mettur dam water level was reduced Agricultural works start in reservoir areas Request to evacuate wild boars

மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் குறைந்தது நீர்த்தேக்க பகுதிகளில் விவசாய பணிகள் தொடக்கம் காட்டுப்பன்றிகளை விரட்ட கோரிக்கை