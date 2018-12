மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பாளர்களுடன் சந்திப்பு: அமெரிக்க வாலிபரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை + "||" + Meeting with sterile protesters in Tuticorin: Police investigate the US youth

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பாளர்களுடன் சந்திப்பு: அமெரிக்க வாலிபரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை