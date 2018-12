மாவட்ட செய்திகள்

கோடியக்கரையில் அதிக அளவு மீன்கள் சிக்குவதால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + The fishermen are delighted by the huge amount of fish in the grass

கோடியக்கரையில் அதிக அளவு மீன்கள் சிக்குவதால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி