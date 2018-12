மாவட்ட செய்திகள்

கிராம உதவியாளர்களுக்கு அனைத்து சலுகைகளும் வழங்க வேண்டும் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + The decision of the State Executive Committee to give all the benefits to the village assistants

கிராம உதவியாளர்களுக்கு அனைத்து சலுகைகளும் வழங்க வேண்டும் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்