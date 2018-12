மாவட்ட செய்திகள்

முன்னேற துடிக்கும் மாவட்ட பட்டியலில் முதலிடம் பெற்ற விருதுநகருக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை + "||" + Additional funds should be allocated to the Award winner who has topped the list of the listening districts

முன்னேற துடிக்கும் மாவட்ட பட்டியலில் முதலிடம் பெற்ற விருதுநகருக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை