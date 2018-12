மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலம் அருவியில் குளிக்கும் பகுதியில் புகுந்த மலைப்பாம்பு - பெண்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம் + "||" + Courtallam Falls Python in the bathing area - Women shout and run away

குற்றாலம் அருவியில் குளிக்கும் பகுதியில் புகுந்த மலைப்பாம்பு - பெண்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம்