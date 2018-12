மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு செலுத்திய எச்.ஐ.வி. ரத்தத்தை கொடுத்த வாலிபர் திடீர் சாவு + "||" + The death of a youth who gave HIV blood to Sathur pregnant

சாத்தூர் கர்ப்பிணிக்கு செலுத்திய எச்.ஐ.வி. ரத்தத்தை கொடுத்த வாலிபர் திடீர் சாவு