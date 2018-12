மாவட்ட செய்திகள்

உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டை முன்னிட்டு மாவட்டத்துக்கு ரூ.1,006 கோடி முதலீடு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தகவல் + "||" + For World Investor Conference Rs 1,006 crore invested in the district District Revenue Officer Information

உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டை முன்னிட்டு மாவட்டத்துக்கு ரூ.1,006 கோடி முதலீடு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தகவல்