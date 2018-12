மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டில் சாலை விபத்துகளால் உயிரிழப்பு 27.7 சதவீதம் குறைவு போலீஸ் சூப்பிரண்டு பண்டிகங்காதர் தகவல் + "||" + Last year in Dharmapuri district Loss of death by road accidents is 27.7 percent Police Superintendent Bandipankar informed

