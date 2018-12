மாவட்ட செய்திகள்

தேவூர் பகுதியில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு குண்டு வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை தயாரிக்கும் பணி மும்முரம் + "||" + In Devarur area, For the Pongal festival Blow germ, work of making sugar sugar

