மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் நள்ளிரவில் பட்டாசு வெடித்து புத்தாண்டை வரவேற்ற பொதுமக்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை + "||" + Midnight in Salem People who welcomed the New Year to crack fireworks Special prayer in Christian churches

சேலத்தில் நள்ளிரவில் பட்டாசு வெடித்து புத்தாண்டை வரவேற்ற பொதுமக்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை