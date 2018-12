மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் விரைவில் தொழிற்பேட்டை அமைக்கப்படும் அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + Minister Kamaraj to set up industrial area in Thiruvarur district

