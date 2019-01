மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட 1½ டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் வியாபாரிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Vellore Municipal Corporation Seized 1½ tonne plastic material for banned The merchants are arguing over the argument

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட 1½ டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் வியாபாரிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு