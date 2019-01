மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெங்களூரு வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் காங்கிரஸ் முன்னாள் மந்திரி எச்.எம்.ரேவண்ணா பேட்டி + "||" + The northern constituency of Bengaluru Competition option Interview with HMRavanna

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெங்களூரு வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் காங்கிரஸ் முன்னாள் மந்திரி எச்.எம்.ரேவண்ணா பேட்டி