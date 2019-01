மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டலில் சாப்பாடு வாங்க பாத்திரம்-துணிப்பை கொண்டு வருபவர்களுக்கு 10 சதவீதம் தள்ளுபடி + "||" + 10% discount for those who bring the cup-to-eat food at the hotel

