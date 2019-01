மாவட்ட செய்திகள்

காட்டெருமைகள் ஊருக்குள் புகுந்ததால் பரபரப்பு தீப்பந்தங்களை காட்டி காட்டுக்குள் விரட்டிய பொதுமக்கள் + "||" + The wild beasts were driven into the forest by showing firecrackers in the city

காட்டெருமைகள் ஊருக்குள் புகுந்ததால் பரபரப்பு தீப்பந்தங்களை காட்டி காட்டுக்குள் விரட்டிய பொதுமக்கள்