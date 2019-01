மாவட்ட செய்திகள்

கருமத்தம்பட்டி அருகே, கோவிலில் திருடப்பட்ட 2 ஐம்பொன் சிலைகள் சாலையோரத்தில் கிடந்தன + "||" + In the temple, two fifty statues were stolen on the roadside

கருமத்தம்பட்டி அருகே, கோவிலில் திருடப்பட்ட 2 ஐம்பொன் சிலைகள் சாலையோரத்தில் கிடந்தன