மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை விரிவாக்க பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு கூடுதல் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த நடவடிக்கை + "||" + Thiruvannamalai Collector survey of Kiriva expansion works The operation to match additional surveillance cameras

திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை விரிவாக்க பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு கூடுதல் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த நடவடிக்கை