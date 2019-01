மாவட்ட செய்திகள்

3 மாநில கவர்னர்கள் பங்கேற்ற ஜெயந்தி விழா: ஏழைகளுக்கு தானம், தர்மம் செய்தால் புண்ணியம் கிடைக்கும் சக்தி அம்மா பேச்சு + "||" + 3 state governors participated in the Jayanti ceremony: If you donate to the poor, you will get the reward Power mother talk

3 மாநில கவர்னர்கள் பங்கேற்ற ஜெயந்தி விழா: ஏழைகளுக்கு தானம், தர்மம் செய்தால் புண்ணியம் கிடைக்கும் சக்தி அம்மா பேச்சு