மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி நடந்த கிராம மக்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது + "||" + Taskmack was taken to remove the shop The villagers' struggle ended

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி நடந்த கிராம மக்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது