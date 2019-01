மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.4½ கோடி மதிப்பில் மார்பக சிகிச்சை மையம் + "||" + At the government hospital At Rs.4 ½ crore Breast treatment center

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.4½ கோடி மதிப்பில் மார்பக சிகிச்சை மையம்