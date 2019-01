மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிவாசலை சீரமைப்பதற்கு தடை: முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் 211 பேர் கைது + "||" + Prohibition of mosque restoration: 211 people arrested by the Muslim Progressive Alliance

பள்ளிவாசலை சீரமைப்பதற்கு தடை: முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் 211 பேர் கைது