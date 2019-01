மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பகுதியில் நெல் அறுவடை பருவத்தில் விவசாயிகளுக்கு உணவாகும் எலிகள் ரூ.100-க்கு 4 என விற்பனை ஆகிறது + "||" + Farmers in the paddy harvest season in Tanjore are sold as rice for Rs.100

