நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள் ராமர் கோவில் கட்டாவிட்டால் பா.ஜனதா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் சிவசேனா வலியுறுத்தல்

மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள் ராமர் கோவில் கட்டாவிட்டால் பா.ஜனதா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் சிவசேனா வலியுறுத்தல் + "||" + If the temple does not have a temple BJP needs to apologize Shiv Sena urges

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள் ராமர் கோவில் கட்டாவிட்டால் பா.ஜனதா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் சிவசேனா வலியுறுத்தல்