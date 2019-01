மாவட்ட செய்திகள்

புளியங்குடியில் ஓய்வுபெற்ற மின்வாரிய ஊழியர் வீட்டில் கொள்ளையடித்த வாலிபர் கைது 32 பவுன் நகை மீட்பு + "||" + In puliyankuti The retired electricity employee plundered the house Young man arrested

புளியங்குடியில் ஓய்வுபெற்ற மின்வாரிய ஊழியர் வீட்டில் கொள்ளையடித்த வாலிபர் கைது 32 பவுன் நகை மீட்பு