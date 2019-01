மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் கலெக்டர் நேரில் விளக்கம் அளிக்க உத்தரவு: “சட்டங்கள் கடுமையான போதும் தீண்டாமை தொடர்கிறது” மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதி வேதனை + "||" + The laws are hard and untouchable continues Madurai High Court Judge Painful

