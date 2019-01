மாவட்ட செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 359 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பணி நியமன ஆணை கலெக்டர் ராமன் வழங்கினார் + "||" + At the Employment Camp Employment Order to 359 Subsidiaries Collector Raman presented

