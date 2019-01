மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 1 லட்சம் துணிப்பை வினியோகம்; கலெக்டர் தகவல் + "||" + Distributed fabric rather than plastic for government school students

