மாவட்ட செய்திகள்

மலப்பொட்டு பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே அமைத்த மின்வேலியை அகற்ற தாசில்தார் உத்தரவு + "||" + Malappottu area Tashildar order to remove the electricity generated across the road

மலப்பொட்டு பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே அமைத்த மின்வேலியை அகற்ற தாசில்தார் உத்தரவு