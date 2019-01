மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் 1 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார்

AIADMK in Tiruvarur The candidate will win by 1 lakh votes

