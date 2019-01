மாவட்ட செய்திகள்

திருமணத்திற்கு சென்றபோது விபத்து: வேன் கவிழ்ந்து தாய்-மகள் உள்பட 3 பேர் பலி 18 பேர் படுகாயம் + "||" + At the time of the accident, the accident occurred: 3 people were killed and 18 others injured

திருமணத்திற்கு சென்றபோது விபத்து: வேன் கவிழ்ந்து தாய்-மகள் உள்பட 3 பேர் பலி 18 பேர் படுகாயம்