மாவட்ட செய்திகள்

உயர்மின்கோபுர பிரச்சினைக்கு அரசு தீர்வு காண வேண்டும்; கொ.ம.க.தே. பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேச்சு + "||" + The government should address the issue of high power tower

உயர்மின்கோபுர பிரச்சினைக்கு அரசு தீர்வு காண வேண்டும்; கொ.ம.க.தே. பொதுச்செயலாளர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன் பேச்சு