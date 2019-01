மாவட்ட செய்திகள்

‘கஜா’ புயல் நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட்ட அரசு ஊழியர்களுக்கு பாராட்டு விழா + "||" + Excellence for the government employees involved in 'kajah' storm relief work

