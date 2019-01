மாவட்ட செய்திகள்

கல்லூரியில் வைத்து கல்வி மந்திரி என்னை கைது செய்ய உத்தரவிட்டார் மாணவர் குற்றச்சாட்டால் பரபரப்பு + "||" + Keep in college The Education Minister ordered me to arrest me Student scandal

கல்லூரியில் வைத்து கல்வி மந்திரி என்னை கைது செய்ய உத்தரவிட்டார் மாணவர் குற்றச்சாட்டால் பரபரப்பு