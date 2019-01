மாவட்ட செய்திகள்

அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் உத்தராயண புண்ணியகால உற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது: 16-ந் தேதி திருவூடல் நிகழ்ச்சி + "||" + The Utharayana puja festival started with the Arunasaleswarar temple: The Thiruvodal Concert on 16th

