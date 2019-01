மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு தொகுப்பு வீடு கட்டித்தர வேண்டும் + "||" + In all districts Construction house should be built for construction workers

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு தொகுப்பு வீடு கட்டித்தர வேண்டும்