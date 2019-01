மாவட்ட செய்திகள்

கடைகளில் கட்டை பைகள் பறிமுதல் நகராட்சி அலுவலகத்தை வணிகர்கள் முற்றுகை + "||" + Siege of municipal offices by seizure of shop bags in shops

கடைகளில் கட்டை பைகள் பறிமுதல் நகராட்சி அலுவலகத்தை வணிகர்கள் முற்றுகை