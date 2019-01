மாவட்ட செய்திகள்

நிவாரண தொகை கிடைக்காததை கண்டித்து கொளத்தூர் தாலுகா அலுவலகம் முற்றுகை + "||" + The siege of the Kolathur Taluk office condemns the lack of relief

நிவாரண தொகை கிடைக்காததை கண்டித்து கொளத்தூர் தாலுகா அலுவலகம் முற்றுகை