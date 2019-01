மாவட்ட செய்திகள்

உப்பிலியபுரம் அருகே இரண்டாக பிளந்த மரம் மின்கம்பம் மீது விழுந்து தீப்பிடித்ததால் பரபரப்பு + "||" + The fallen tree fell near the Uppiliyapuram area and fell on fire

