மாவட்ட செய்திகள்

உணவு பொருட்களின் கலப்படத்தை மாணவர்கள் பரிசோதிக்க வேண்டும்; மாவட்ட அதிகாரி கலைவாணி பேச்சு + "||" + Students should examine the blend of food items

உணவு பொருட்களின் கலப்படத்தை மாணவர்கள் பரிசோதிக்க வேண்டும்; மாவட்ட அதிகாரி கலைவாணி பேச்சு