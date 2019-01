மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் அருகே புலிவலத்தில் இன்று நடக்கிறது தி.மு.க. ஊராட்சி சபை கூட்டம் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + DMK is taking place in Pulivalle near Thiruvarur The Panchayat council is set up by MK Stalin

