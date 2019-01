மாவட்ட செய்திகள்

இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்வதாக கூறி ரூ.8 லட்சம் மோசடி செய்த வாலிபர் கைது + "||" + Saying the young woman to marry Rs.8 lakh, the young men arrested for fraud

இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்வதாக கூறி ரூ.8 லட்சம் மோசடி செய்த வாலிபர் கைது