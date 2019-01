மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்சங்கங்கள் வேலை நிறுத்தம், விழுப்புரத்தில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு பஸ்கள் ஓடவில்லை + "||" + The trade unions strike, Bus routes from Villupuram to Puducherry did not run

தொழிற்சங்கங்கள் வேலை நிறுத்தம், விழுப்புரத்தில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு பஸ்கள் ஓடவில்லை