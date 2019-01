மாவட்ட செய்திகள்

‘கடன் தள்ளுபடி’ என்ற வதந்தியால் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 2-வது நாளாக குவிந்த பொதுமக்கள் போலீசார் விரட்டியதால் பரபரப்பு + "||" + The rumor of the 'debt waiver' by the police in the collector's office rushed to the 2nd consecutive day

