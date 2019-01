மாவட்ட செய்திகள்

படைப்புழு தாக்கிய பருத்தி செடிக்கு இழப்பீடு கேட்டு விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The petitioners asked the collector to request compensation for the cultivated cotton plant

படைப்புழு தாக்கிய பருத்தி செடிக்கு இழப்பீடு கேட்டு விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் மனு