மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை பகுதி ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவதில் தாமதம் பணம் இல்லாததால் அவதி + "||" + Due to the lack of money in the Pondal Gift Package for bathing part ration stores

குளித்தலை பகுதி ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவதில் தாமதம் பணம் இல்லாததால் அவதி