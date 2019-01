மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் மூளைச்சாவு: மகன் உடல் உறுப்புகளை தானமாக வழங்கிய தாயாருக்கு உதவித்தொகை நெல்லை கலெக்டர் ஷில்பா நேரில் ஆணை வழங்கினார் + "||" + Brain death in accident Son donated the organs of the body Mother scholarship

விபத்தில் மூளைச்சாவு: மகன் உடல் உறுப்புகளை தானமாக வழங்கிய தாயாருக்கு உதவித்தொகை நெல்லை கலெக்டர் ஷில்பா நேரில் ஆணை வழங்கினார்