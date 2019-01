மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் தடையை மீறி தொழிற்சங்கத்தினர் சாலை மறியல் - 336 பேர் கைது + "||" + Violate the barrier in the district The unions stir the road- arrested 336 people

