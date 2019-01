மாவட்ட செய்திகள்

பாலக்கோட்டில் இன்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் டி.டி.வி.தினகரன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடக்கிறது + "||" + Palakot today Mother demonstrated on behalf of the People's Progressive Association DDV Dinakaran MLA Headed by

